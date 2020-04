Enfurece Niurka Marcos por chisme de golpes con Karla Panini

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos desmintió que ella haya puesto un mensaje en sus redes sociales en el que decía que se quería agarrar a golpes con la polémica Karla Panini.

La "Mujer Escándalo" dijo que "esto es una gran mentira, una gran difamación, yo no he dicho absolutamente nada".

En internet apareció un mensaje que presuntamente provenía de la cuenta de Niurka y decía "me pu%&$ a Karla Panini".

La cubana pidió a la gente que no le hagan ese tipo de chismes, "porque me ca·$ la pu%& mad$%& que pongan palabras en mi boca y pensamientos en mi mente".

Agregó:

"Yo no he sido, no soy y no seré jamás manipulable por nadie, ni lo que dice, piensa, ni hace....... por mí, lo que yo tenga que hacer, pensar o decir........ yo hago lo que me sale de los cojones no lo que me dicen que haga!....... ENTENDISTEEEEEEEE.......".

Karla Panini fue tendencia en redes esta semana. Panini es recordada como una de las Lavanderas, junto con la fallecida Karla Luna.

Luna falleció de cáncer y su esposo Américo le fue infiel con Karla, al grado de casarse.