Encarna Alejandra García a una mujer moderna en 'Vencer el desamor'

Tijuana, BC.- Romina Inzunza es una mujer más moderna que tradicional, milenial, 26 años de edad y formar parte de “Vencer el desamor”.

Este personaje a cargo de la actriz Alejandra García, se enreda con el papel que hace Emmanuel Palomares, tendiendo una relación libre y abierta.

“Gael es un amigo, es free, estamos en esa sintoniza, que eso hace que funcione bien, sin involucrar sentimiento”, explicó García vía telefónica.

De la productora Rosy Ocampo, la historia que se estrenó el pasado lunes 12 de octubre es una historia original que aborda la vida de cuatro mujeres con distintas problemáticas.

“Pero el personaje tiene ese detalle, que quiere libertad, teniendo las cosas claras, mucha comunicación con el amigo vio”, sostuvo.

La novela donde los protagonistas masculinos son David Zepeda, Juan Diego Covarrubias y Emmanuel Palomares, llegó a ella en febrero del 2020, luego de pasar por casting y quedarse con el.

“En marzo me avisan que me quedé con el personaje y me hablan de su psicología, y con quien iba a interactuar, pero lo que más me emociona es que se me cumpla trabajar en la producción de Rossy Ocampo”, recalcó.

Con diez años de carrera y siete telenovelas, la actriz dijo que este proyecto suma mucho a su carrera, por el respaldo de actores que tiene como Daniela Romo.

“Yo lo que quiero sumar es ser la posibilidad de un espejo para el espectador, de eso se trata este trabajo al trabajar sobre la condición humana, y en este caso esta historia tiene mucho de ello para nuestro público”, consideró.

Además de este proyecto Alejandra García tiene su canal en YouTube donde comparte su día a día.