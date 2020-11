En su juventud, Arath De la Torre fue ayudante de albañil

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi siempre dsedesconoce la historia detrás de la vida de los artistas y las cosas que tuvieron qué hacer para poder llegar a donde están, y creemos que siempre han tenido una vida fácil y no han tenido que esforzarse para aparecer en la televisión.

Quizá para muchos sea el caso, pero no para Arath De la Torre, quien le platicó a Yordi Rosado en su canal de YouTube que tuvo que trabajar mucho, incluso de albañil, para poder sobrevivir.

Relató que antes de eso, estuvo trabajando en un taller de serigrafía, en el que aprendió a fabricar tarjetas personalizadas, impresiones en playeras y revelar fotografías, pero después se le presentó la oportunidad de trabajar en la construcción y tuvo que hacerlo.

Truena el taller de diseño gráfico, como a los seis meses y el dueño me dice: ‘Oye, compré otro local, pero necesito construir y nada más tengo un albañil, ¿quieres trabajar? Te sigo pagando lo mismo, pero como albañil’. Entonces, trabajé con un carnal de ayudante de albañil, dos meses”, dijo.

El comediante destacó que trabajar en la construcción fue muy divertido, ya que siempre se reía, además de que tuvo un muy buen compañero, quien compartía alimentos con él porque no podía ir hasta su casa a comer.

“Me daba de comer. Fue gente muy generosa, porque yo salía de la escuela y no me daba tiempo de ir a comer a mi casa y él lo sabía. Entonces, yo llegaba a la construcción y ya me tenía mis tortillitas calientitas con picadillo, a veces cochinita pibil, porque como son mayas, tenía cochinita pibil con su salsita de habanero”, recordó.

La estrella de “Mi Marido Tiene Familia” expresó que a pesar de las adversidades de la vida, siempre ha tratado de gozarla y aprender de lo que hace en el momento, ya que además de albañil, trabajó como astillero de barcos.

“Eran chambitas que agarraba de chavito y la lanita me la guardaba para ir a la fiesta de quince años de una amiga o para ir al cine, o para comprarme unos tenis y ayudarle a mi mamá”, apuntó.