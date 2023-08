En medio del llanto, Yahritza pide al público que ya no ataquen a su familia

Ciudad de México.- Después de enfrentar fuertes críticas, Yahritza Martínez, la vocalista de "Su Esencia," decide romper el silencio y compartir los difíciles momentos que su familia ha experimentado debido a los ataques recibidos.

Durante una conversación en el canal de YouTube conducido por Pepe Garza, Yahritza expresó sus sentimientos respecto a los insultos y amenazas de muerte que ha recibido recientemente a raíz de sus polémicas declaraciones sobre México.

Con lágrimas en los ojos y un tono de voz quebrado, la adolescente de 16 años también confesó sentir miedo por la seguridad de sus seres queridos, especialmente de su hermano.

Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más de mi hermano porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él, no era para mí, para mí no me importa lo que digan., dijo. "Era como estar viendo los videos de él (su hermano ‘Mando’) y cómo le estaban deseando la muerte, y pues es mi hermano. (…)Ya no era como bromeando, era más bien como: ‘No, si vienen a México, esto les va a pasar’".