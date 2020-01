Empresa de Gwyneth Paltrow enfrenta demanda de $150,000 mil dólares

ESTADOS UNIDOS.- ‘Goop’, la compañía de Gwyneth Paltrow, está siendo demandada por el fotógrafo Larry Singer por $150,000 dólares según información de E!.

El portal señala que en la demanda, Singer alega que la compañía cometió una infracción de derechos de autor al usar una foto de Bonnet House. Mientras Sus abogados afirman: "Goop no otorgó la licencia de la Fotografía al Demandante para su sitio web, ni Goop tuvo el permiso o el consentimiento del Demandante para publicar la Fotografía en su Sitio web".

El equipo de la marca colocó la foto de Singer de la casa de Fort Lauderdale en una guía de viaje para la ciudad de Florida, que permanece en su sitio web.

Según los documentos de la corte, Singer busca una compensación de $150,000 y las ganancias que Goop obtuvo de su trabajo.

Cabe señalar que, hasta el momento, ningún portavoz de Goop ha salido a dar alguna declaración sobre lo que ocurre.

Esta no es la primera vez que la compañía de estilo de vida de la actriz ha sido demandada. En 2018, la marca fue llevada a juicio por su afirmación de que los huevos de yoni podrían "equilibrar las hormonas, regular los ciclos menstruales, prevenir el prolapso uterino y aumentar el control de la vejiga", entre otros beneficios. Sin embargo, los óvulos vaginales no tuvieron los resultados previstos como afirmó Goop. Como resultado, la marca se vio obligada a pagar $145,000 en multas civiles y se les "prohibió hacer cualquier reclamo con respecto a la eficacia de sus productos sin poseer evidencia científica competente y confiable, y de fabricar o vender cualquier anuncio mal etiquetado, no aprobado o falsamente publicitado dispositivos médicos." Además, se reembolsó cualquier compra de los huevos.