Empire State Building hace honor a los 80 años del nacimiento de John Lennon

ESTADOS UNIDOS.- Este 09 de octubre se cumplen 80 años desde el nacimiento de una leyenda de la música, John Lennon.

John Winston Ono Lennon, nombre completo del cantante, nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940 y fue un reconocido artista, músico, multinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, escritor, pacifista, activista y actor inglés, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock The Beatles.

El famoso formó la banda The Quarrymen en 1956, que posteriormente en 1960 se convertiría en The Beatles. Cuando el grupo se desintegró a finales de esa década, Lennon inició una carrera como solista en la que publicó varios álbumes como John Lennon/Plastic Ono Band e Imagine, de donde sobresalen los temas ‘’Give Peace a Chance’’ e ‘’Imagine’’; en ellas expresan sus ideas liberales y pacifistas.

Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969 cambió su nombre a John Ono Lennon. Se retiró de la escena musical en 1975 para criar a su pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum Double Fantasy. Fue asesinado tres semanas después de su lanzamiento el 08 de diciembre de 1980.

Ahora, con la intención de conmemorar al artista, el Empire State Building se iluminó con el mástil de su torre en color azul para celebrar la vida y el legado de John Lennon en lo que habría sido su cumpleaños número 80 cumpleaños.

John Lennon hubiera cumplido 80 cumpleaños hoy. https://t.co/oyF2SMh71c — Primera Hora (@primerahora) October 9, 2020

La carrera solista de Lennon incluye varios álbumes grabados en Nueva York, incluidos Mind Games (1973), Walls and Bridges (1974), Rock ‘n’ Roll (1975) y sus colaboraciones con Ono, que incluyen Sometime In New York City (1972), su último álbum de estudio, Double Fantasy (1980), y el lanzado póstumamente, Milk and Honey (1884).

El cantante dejó una gran huella dentro de la industria musical, pues es responsable de veinticinco sencillos número uno en el Billboard Hot 100. En 2002, fue colocado en el octavo puesto en una encuesta de la BBC sobre los «100 mejores británicos», mientras que en 2008 fue calificado por la revista Rolling Stone como el quinto mejor cantante de todos los tiempos. Además, figura como el tercer mejor compositor de todos los tiempos de la misma publicación solamente superado por Paul McCartney y Bob Dylan. Después de su muerte fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994.