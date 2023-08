Emo Nite: Lo que debes saber sobre el evento que llevará a michos a su juventud

CIUDAD DE MÉXICO.-Emo Nite es un evento nocturno de música emo, que llegará a Ciudad de México desde Los Ángeles, California.

La fecha del evento será el 18 de agosto, desde las 10 pm hasta las 4 am, en el lugar llamado Supremo.

Emo Nite ofrece un espacio para celebrar la diversidad y la catarsis emocional, así como expresar sentimientos sin restricciones.

¿Cuánto cuestas el acceso?

El costo de acceso es de $300 en preventa más cargos; en taquilla el día del evento, será de $380. La entrada es exclusiva para mayores de edad.

La fiesta proporcionará un ambiente alternativo a las reuniones de EDM, trap y reggaetón, permitiendo a los asistentes abrazar su lado emo.

Los asistentes podrán cantar los éxitos del género emo y rendir tributo al punk rock de los años 90 y 2000.

Travis Clark, el vocalista de la banda We The Kings, estará presente como parte de la agenda. We The Kings es conocida por canciones como "Sad Song", "Where I Belong" y "Skyway Avenue".

Se tocará música de diversas bandas emo, incluyendo Fall Out Boy, Good Charlotte y My Chemical Romance.

El evento incluirá canciones emblemáticas de la época, como "Sugar, We’re Goin Down", "Thnks fr th Mmrs", "Dance, Dance", "The Anthem", "Lifestyles of the Rich & Famous", "The River", "I Don’t Wanna Be In Love (Dance Floor Anthem)", "Teenagers", "Welcome to the Black Parade", "I’m Not Okay (I Promise)" y "Helena".

Emo Nite busca revivir y celebrar la época de la música emo, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conectarse con la nostalgia y la energía emocional de esos años.

Detalles

Dirección

Supremo

Dr. Carmona y Valle 147

Doctores

Ciudad de México

06720



Transporte

Metrobús Jardín Pushkin



Precio

$300-$380



Horas de apertura

Vie 10pm