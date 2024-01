Emmy Awards 2024: ¿Dónde y a qué hora será la premiación?

ESTADOS UNIDOS.- La 75 edición de los Emmy Awards, inicialmente programada para el pasado septiembre, se llevará a cabo finalmente este lunes 15 de enero en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

La última temporada de 'Succession' destaca como la favorita con sus 27 nominaciones, posicionando a HBO como la plataforma con mayores expectativas para llevarse los laureles.

A diferencia de las ediciones anteriores, este año la ceremonia enfrentó demoras ocasionadas por las huelgas del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y del gremio de actores, alterando la fecha habitual en septiembre.

La expectativa se centra en reconocer el trabajo destacado del último año en las producciones más importantes de la pantalla chica.

¿A qué hora se transmitirá en vivo este lunes?

TNT transmitirá la gala y la alfombra roja desde las 19:00, hora de la Ciudad de México, mientras que HBO Max ofrecerá una alternativa para los espectadores sin televisión de paga. Los televidentes podrán disfrutar del glamour de las estrellas y sus deslumbrantes looks en este evento que destaca por su elegancia y sofisticación.

Entre los favoritos para llevarse los codiciados premios se encuentran 'Succession', 'The Bear' y 'The Last of Us', replicando el éxito obtenido en los Golden Globes pasados. La atención se centra en ver cuáles producciones y talentos lograrán alzarse con las estatuillas en esta competencia de alto calibre.

El actor Anthony Anderson, conocido por su papel en 'Black-ish' y 'Law & Order', debutará como presentador de la gala, compartiendo el escenario con colegas como Jenna Ortega de 'Wednesday' y Pedro Pascal, protagonista de 'The Last of Us', quienes se encargarán de presentar categorías y entregar los ansiados premios a sus colegas.

Lista completa de nominados

Mejor Actor en Serie de Drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor Actriz en Serie de Drama

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor Serie de Drama

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

The Voice (NBC)

