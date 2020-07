Emmy 2020: The Walt Disney Company obtiene 145 nominaciones

ESTADOS UNIDOS.- Los nominados para los Premios Primetime Emmy 2020 fueron anunciados la mañana del martes 28 de julio por la Academia de Televisión, con The Walt Disney Company recibiendo 145 nominaciones.

El impresionante total incluye 47 nominaciones para Disney Television Studios, 36 para ABC, 33 para FX, 26 para Hulu, 19 para Disney+, en su primera presentación, 9 para National Geographic, 3 para ESPN y uno para Disney Channel. (Como algunas nominaciones se superponen, estos son totales generales para cada entidad).

Este es un gran logro para The Walt Disney Company, ya que obtuvo un considerable mayor número de nominaciones a los años anteriores. Además de recibir nominaciones en sus nuevas franquicias.

The Mandalorian, producción de Disney+ y Lucasfilm LTD, recibió 15 nominaciones.

The Mandalorian de Disney+ y Lucasfilm Ltd. es el título más nominado de Disney para 2020 y se encuentra entre los contendientes de la Serie Drama Excepcional. También nominada a la Serie Drama Excepcional está The Handmaid's Tale de Hulu, que recibió 10 nominaciones en total, incluida la Mejor actriz de reparto para Samira Wiley y el Mejor actor de reparto para Bradley Whitford.

Con la misma suerte corrió la Sra. America de FX Networks/FXP , que como FX en Hulu asintió con el premio original para la Serie Limitada Excepcional, la Actriz Principal Sobresaliente para Cate Blanchett y la Actriz de Reparto Sobresaliente para Uzo Aduba, Margo Martindale y Tracey Ullman.

La transmisión de los premios Óscar, producción de ABC, recibió 9 nominaciones.

La transmisión de los Oscars de ABC recibió nueve nominaciones; Lo que hacemos en las sombras de FX/FXP obtuvo ocho, incluyendo la serie de comedia excepcional; y Pose obtuvo seis asentimientos, incluido el destacado actor principal para Billy Porter.

The Handmaid´s Tale, producción de Hulu, recibió 10 nominaciones.

Cinco nominaciones fueron para Little Fires Everywhere, The Politician y This Is Us; mientras que Black-ish, American Horror Story: 1984, Devs, Jimmy Kimmel Live!, Live Front of a Studio Audience, Normal People y el documental The Cave de National Geographic cada uno obtuvo cuatro asentimientos.

Mrs. America, producción de FX Networks / FXP, recibió 10 nominaciones

Las series adicionales con múltiples asentimientos incluyen el documental de ESPN The Last Dance, Dancing with the Stars, The Little Mermaid Live!, Modern Family, Ramy, The Simpsons, The Great, Life Under Zero, Shark Tank y Tales From the Loop.

Sin duda será una noche intensa la del 28 de septiembre para The Disney Company, fecha elegida por la Academia de Televisión para dar a conocer los ganadores a las nominaciones del 2020.