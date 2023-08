Emma Stone recibe "Brazaletes de la Amistad" por parte de las Swifties en concierto de Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO.-En el apogeo de su tour mundial, Taylor Swift sigue siendo el epicentro de la admiración de numerosas celebridades que no pueden ocultar su fanatismo por la estrella musical.

A lo largo de los años, Taylor Swift ha tejido sólidos lazos de amistad, una de las que resalta en esta constelación de amistades es la actriz Emma Stone. El vínculo entre ambas se forjó cuando aún eran adolescentes, entre los 17 y 18 años, y desde entonces han sido un pilar de apoyo mutuo en sus respectivos proyectos.

Taylor Swift y Emma Stone juntas en una película, QUE SUEÑO DE SER REAL. pic.twitter.com/NREDqMVOuc — QuidVacuo (@QuidVacuo) September 1, 2022

Emma Stone, Invitada Especial en el Concierto de Taylor Swift en Los Ángeles

A pesar de su perfil bajo en las redes sociales, Emma Stone se convirtió en el foco de atención al ser vista en uno de los vibrantes conciertos de Taylor Swift en Los Ángeles, Estados Unidos. Su presencia no pasó desapercibida entre la multitud entregada a la música de la icónica cantante.

En un emotivo gesto, Emma no solo disfrutó del espectáculo, sino que también compartió tiempo con los "swifties", los devotos seguidores de Taylor Swift. La estrella elogiada por su papel en "La La Land" fue acogida con entusiasmo por los fanáticos de Swift, quienes la honraron con un regalo especial: un brazalete que se ha convertido en una tradición entrañable entre los seguidores de la cantante.

Emma Stone e Damien Chazelle al concerto di Taylor Swift a Los Angeles pic.twitter.com/qFOmoOsCl6 — Rebelle Vague (@rebellevague) August 10, 2023

Un vídeo compartido en Twitter muestra a Stone recibiendo el brazalete con una sonrisa radiante en su rostro. Este gesto no hace más que reflejar el afecto y la gratitud que Emma siente por Taylor, así como la profunda conexión que existe entre la artista y su comunidad de admiradores.

El Significado Detrás de los "Brazaletes de la Amistad" de los "Swifties"

Entre los seguidores apasionados de Taylor Swift, los "swifties", se ha cultivado una costumbre peculiar y conmovedora: los "brazaletes de la amistad". Estos accesorios son elaborados a mano por las mismas seguidoras, con cuentas que forman frases alusivas a Taylor.

La inspiración detrás de esta tradición proviene de la canción "You're on Your Own, Kid", que contiene el verso "Entonces haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y pruébalo". Este tema emblemático forma parte del álbum "Midnights", lanzado en 2002.

Los brazaletes son símbolos tangibles de la unión que comparten los fans a través de la música de Taylor Swift, recordándoles que están conectados por algo más que solo canciones.

Te puede interesar: Emma Stone podría regresar como Gwen Stacy