Emma Heming, esposa de Bruce Willis, habla de las dificultades de cuidar al actor

CIUDAD DE MÉXICO.-En un emotivo giro, Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, ha recurrido una vez más a las redes sociales para compartir con sus seguidores el conmovedor trayecto que está enfrentando al lado del famoso actor, quien hace seis meses fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

La enfermedad implacable ha tejido sus hilos en la vida de la pareja, dejando huellas profundas en los comportamientos y la personalidad del protagonista de acción. Emma, la modelo resiliente y valiente, ha asumido el rol de cuidadora principal, llevando sobre sus hombros una carga que va más allá de las cámaras y las luces de Hollywood.

Siempre portadora de palabras optimistas, en esta ocasión Emma compartió su vulnerabilidad al expresar que no se encuentra en su mejor momento, admitiendo que, aunque da lo mejor de sí, hay momentos en los que duda de su habilidad para cuidar adecuadamente a su pareja.

Los últimos años han sido una montaña rusa para la familia Willis. Desde que Bruce fue diagnosticado con afasia, una condición que perturba el lenguaje, el viaje no ha sido sencillo. Sin embargo, en menos de un año, su situación evolucionó hacia la demencia frontotemporal, la cual trajo consigo cambios en su conducta y lo privó de la capacidad de interactuar en público. Este desgarrador capítulo marcó el fin de una carrera que había florecido durante 43 años en el mundo de la actuación.

A raíz de esta transformación, sus cinco hijas; Rumer, Scout LaRue y Tallulah (fruto de su relación con Demi Moore), y Mabel Ray y Evelynn Pen (hijas de su matrimonio con Emma Heming), han demostrado su unidad inquebrantable.

Pero ha sido la actual esposa de Bruce quien ha asumido el papel más presente y comprometido, desempeñándose prácticamente como su cuidadora de tiempo completo.

Emma, la exmodelo de 45 años, ha abrazado esta desafiante responsabilidad con una actitud filosófica. Motivada por el diagnóstico de su esposo, ha lanzado una línea de suplementos para la salud cerebral, destinando las ganancias a una fundación que brinda apoyo a personas afectadas por el Alzheimer y otros tipos de demencia.

Aunque Emma generalmente despliega una sonrisa en su rostro y un espíritu positivo, también reserva tiempo para compartir sus momentos más oscuros con sus seguidores, especialmente con aquellos que comparten el compromiso de cuidar a seres queridos con demencia. Recientemente, tomó un momento después de una caminata para abrir su corazón y admitir que su vida no es un camino fácil y que, a pesar de sus esfuerzos por proyectar felicidad, la tristeza también encuentra su camino.

"Podría parecer que estoy viviendo mi mejor vida, pero es un esfuerzo consciente todos los días. No quiero que malinterpreten que todo está bien, porque no lo está. No me encuentro bien", compartió Heming.