Emilio Osorio puso en calzones a su papá para video de "Danzón"

Emilio Osorio tiene 17 años y aunque es muy joven, hace aproximadamente siete que no pasaba tanto tiempo en casa, con su mamá y sus hermanos, por eso decidió hacer cosas para las que nunca tenía tiempo, como cocinar. Aunque reconoce que algunas recetas le han quedado fatal, otras son para chuparse los dedos.

Su mamá, Niurka Marcos, su papá, el productor Juan Osorio, y sus hermanos han sido sus cómplices estos días de cuarentena, por eso los sumó al video de su nuevo sencillo “Danzón”, con el que puso a su papá, ¡en calzones!

En entrevista, el joven cantante platicó: “Es una idea extravagante, que se grabó en casa literalmente. De pronto mi padre sale en calzones y mi madre sale con su traje típico cubano. Quería hacer algo latino pero que no fuera urbano y “Danzón” queda en esos sonidos, creo que esta canción llegó en un muy buen tiempo y nos tocó sacarlo en momentos difíciles”, comentó.

En el video, publicado el 17 de abril, Emilio aparece con pantuflas y acompañado de su perrito. A lo largo de la canción invita a bailar, pero usando cualquier rincón de la casa, pero un baile apretadito, danzón.

Hasta ahora suma casi 200 mil vistas en YouTube, algo que motiva al joven a seguir trabajando.

“El hecho de tener a mis fans en redes sociales apoyándome y tener a mi familia, que mi papá tenga salud y que todas las personas que me rodeen cuenten con salud, es lo que me impulsa a salir adelante”, compartió.

Su papá no está pasando cuarentena con ellos, pero desde allí han estado muy comunicados.

“Él tiene su casa y yo vivo con mi madre, él está en casa porque padece de diabetes, está más vulnerable y tiene que cuidarse mucho más”.

Mientras tanto, confiesa que su mamá lo ha puesto a hacer cosas cuando lo ve divagando o sufriendo el encierro.

“Ella es quien me apoya para cualquier cosa. Cuando me ve que estoy de ocioso me dice: ‘a ver, vamos a hacer esto o esto otro; ya me puso a regar las plantas y otras cosas. Me estoy volviendo multifacético, y por eso le dije que tenga cuidado porque me van a dar ganas de irme a vivir solo”, bromea.

Entre los planes de Emilio se encuentran hacer un concierto en vivo con una buena causa, posiblemente para el 2 de mayo, pero dijo que pronto dará más detalles a través de sus redes sociales.