Elliot Page revela en su nuevo libro que sostuvo romances con dos actrices

Ciudad de México.- Elliot Page hablará sobre su vida amorosa en el libro de memorias que saldrá a la venta la próxima semana.

De acuerdo con People, en el escrito “Pageboy: A Memoir”, el actor reveló que mantuvo dos relaciones secretas con un par de actrices.

Page habló sobre su romance con Kate Mara, quien de acuerdo al texto, salió con él mientras filmaba “X-Men: Días del futuro pasado” (2014), poco después de que Elliot se declarara gay, pues hasta el 2020 se manifestó ser trans.

Elliot Page.

“La primera persona de la que me enamoré después de que me rompieron el corazón fue ella […] tenía novio en ese momento, el encantador y talentoso Max Minghella […]Nunca pensé que podría estar enamorado de dos personas y ahora sé que puedo”, expuso Page de acuerdo con la mencionada revista.

Kate apoya la publicación de Elliot

A pesar de que Mara no fue citada en la publicación, trascendió que Page explicó que la actriz ya leyó el libro y lo apoyará en un evento para su lanzamiento este mes.

De la misma manera, Page aseguró que luego de que ambos participaron en la película ‘My Days of Mercy’ (2017), todavía están cerca. “El amor y el cuidado que tenemos el uno por el otro es algo especial... separado de la intimidad sobre lo que escribo”, dijo al respecto.

“Esto fue justo después de que me declarara gay y fue un momento de exploración y también de angustia. Creo que mi relación, o como quieras llamarlo, resume en gran medida una cierta dinámica en la que siempre me encontraba, que me estaba enamorando de personas que, creo que muchos de nosotros hacemos esto, que no están completamente disponibles”, detalló.

Elliot Page y su faceta de escritor. Fotos: Cortesía

Romance con otra actriz

En ese mismo hilo, el artista también habló sobre salir con una coprotagonista femenina en el armario cuyo nombre no reveló durante dos años.

“Algunos de mis amigos ni siquiera sabían que estaba en una relación. En última instancia, creo que ella me amaba. Nos amábamos y eso era muy real en nuestra burbuja. Fue fantástico. Sabes, fue realmente hermoso. Me inspiró de muchas maneras […] Pero sentirme oculto era demasiado doloroso. Eso era imposible y no era una relación sostenible en absoluto. Y me enseñó que no volvería a hacer eso”, dijo Page, quien agregó que la pareja simplemente fingía ser amiga cuando estaban juntos en público.

Finalmente, Page reveló en 2018 que se casó con Emma Portner, aunque se divorciaron en 2021, y pese a esta separación, ella fue un gran apoyo cuando Elliot se declaró transgénero.