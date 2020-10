"Ella sabe cómo controlar a los medios": Colate pone en duda el llanto de Paulina Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- Nicolás Vallejo-Nágera, reconocido como Colate, se pronunció al respecto del reciente video donde Paulina Rubio aparece al borde del llanto aceptando sus errores y asegurando que regresó más fuerte que nunca al medio artístico.

A pocas horas de haber protagonizado su último enfrentamiento con La Chica Dorada, el ahora conductor de espectáculos aseguró que no cree en las lágrimas de la madre de su hijo Andrea Nicolás, e inclusive destacó que ella es muy hábil con los medios de comunicación.

“Y algo que sabe hacer Paulina, que sabe hacer muchas cosas bien, es una gran intérprete y sabe manejar muy bien los mensajes con la prensa y sabe manejar muy bien a la prensa”, dijo Colate durante la transmisión del programa Lengüilargos Live.

Posteriormente, el español arremetió contra su famosa ex pareja. “Yo no me lo he creído, y de hecho ha llorado, cosa que en 20 y pico años que la conozco, y 7 años de una intensísima convivencia, solo la he visto llorar una vez, cuando falleció su padre, que en paz descanse, y es una mujer súper fuerte, y por muy mal que lo esté pasando, yo no me he creído este mensaje”.

De esta forma, Vallejo-Nágera pone en duda lo dicho por la cantante mexicana, quien luego de su conmovedor mensaje ha retomado su faceta musical y reapareció en otro video creando un reto para sus seguidores con su más reciente sencillo “Tu y yo”, el cual canta a dúo con Raymix.