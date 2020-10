Elizabeth Álvarez entra a la cocina en YouTube

A Elizabeth Álvarez su papá le heredó el gusto por la cocina. La actriz guarda recuerdos desde niña cuando él le compartió la pasión por preparar platillos, pasaban mucho tiempo juntos, pero luego ella se convirtió en actriz, sin saber que después de 18 años de carrera en los escenarios volvería a la cocina para trabajar y sería precisamente su padre quien la impulsaría.

La cuarentena la obligó a volver a la cocina cuando tuvo que pasar más tiempo en casa y hacerse cargo de las responsabilidades que antes delegaba para salir a trabajar. Comenzó haciendo de comer para sus hijos y su esposo, Jorge Salinas, pero un día decidió subir una receta a su Instagram y de ahí surgió su nuevo proyecto.

"La gente me empezó a dar respuesta de 'está increíble', 'me gustó', 'ya la preparé', me escribieron de todo el mundo y creo que pensé que podía comenzar a subir recetas, pero cuando la nueva modalidad me puso a tomar clases en línea con los niños, la vida ya no me daba, estaba todo el día con ellos, hacía la comida pero ya no había ni tiempo de que me grabara mi esposo, pero mi papá me dijo '¿y por qué no haces algo con la cocina si tanto te gusta'", contó Álvarez en entrevista.

Tomó las riendas de su nuevo proyecto en YouTube, titulado "Cocinando y celebrando", creó un equipo de trabajo con los conocimientos de producción que ha adquirido durante su carrera y hoy estrenó el primer video con una receta en honor al Halloween, celebración que está en sus tradiciones por ser originaria de una ciudad fronteriza (Ciudad Juárez, Chihuahua).

Recientemente había cancelado un trabajo junto al productor Juan Osorio, en su nueva novela. "Fue un problema en las negociaciones, no tiene nada que ver entre Juan y yo", asegura. Pero antes de estrenar su canal, la productora Magda Rodriguez, quien está al frente del matutino "Hoy" la contrató para que sea parte del programa en la sección gastronómica, cada lunes.

"En cuanto Magda Rodríguez me vio, dijo 'esto está padrísimo, por su puesto, es que yo te tengo que tener'. Le agradezco muchísimo y ahora no nada más tengo que hacer mi canal, sino una receta nueva cada lunes, pero estoy feliz y llena de compromiso con este reto. Espero que al público le guste porque lo hago con mucho amor y respeto, no soy chef, no tengo ninguna preparación, solamente un amor y una pasión por la comida que me hace querer ya estar en la cocina".

En su contenido incluirá la participación de otros artistas invitados y especialistas que la ayuden a realizar las recetas. Afirmó que le encantaría compartir con actores como Omar Fierro y Erika Buenfil, quienes también han explotado su faceta como chefs.

"Me encantaría, a veces la cocina tiene ese celo de que no queremos compartir nuestras recetas, pero si ellos quieren compartir, con todo gusto estarán invitados. Ya tengo algunos famosos que ya levantaron la mano, pero habrá que esperar a que todo esto de la pandemia esté mejor".