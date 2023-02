Eliminan a Liliana Rodríguez, hija del Puma de "La Casa de los Famosos"

MÉXICO.- Luego de haber permanecido 13 días en aislamiento junto con el resto de las celebridades, Liliana Rodríguez, actriz y cantante venezolana, fue la segunda eliminada de "La casa de los famosos 3".

A su salida, la hija mayor de José Luis Rodríguez "El Puma" expresó:

Wow, qué semanas tan intensas llenas de muchas emociones, de muchas cosas bellas, estoy muy agradecida, contenta, me siento una ganadora, gracias por estar en sintonía por conocerme un poquito más"



La también conductora, quien de vez en cuando hace comedia expresó que su salida fue inesperada, pues se quería quedar un poco más, pero dijo que los destinos de Dios hay que respetarlos, así como la decisión del público.

Aquí estoy sonriendo, ¿quién no se quiere quedar dentro de La casa de los famosos? Cada día tiene algo diferente, voy a extrañar a la Jefa tan bella (la voz femenina que acompaña a los participantes), a mis compañeros. Es un gran aprendizaje y ¿quién no se quiere quedar un rato ahí un rato más?"

¿Qué dijo del resto de los participantes de LCDLF?

Acerca de sus compañeros que todavía están dentro afirmó que están en una olla de presión que está a punto de reventar.

Hay muchas personalidades diferentes, el ego está pegado al techo, hay mucho orgullo, mucha envidia, mucha hipocresía, pero hay corazones buenos, hay mucha luz espero que se cubran de eso y se cubran, sepan defenderse pero con amor"



De su casa por este reality de Telemundo consideró que se siente como una gigante, creció, aprendí, se siente más fuerte que hace dos semanas, tiempo que le pareció una eternidad.

Me siento más fortalecida, feliz, con ganas de abrazar a mi familia como que no los he visto toda mi vida y siento un amor inmenso por el público que estuvo ahí para mí, mi corazón se revienta de un sentimiento de agradecimiento que no tengo palabras para explicar"



Liliana Rodríguez fue la segunda eliminada, luego de Jonathan Islas que fue el primero, sin contar a Monique Sánchez, la fan que decidió salirse del programa por propia voluntad.



¿Cómo fue su entrada a la casa?



Rodríguez al momento de llegar a la tercera temporada de "La casa de los famosos" destacó que viene de una extensa familia de artistas y declaró que ni su voz, ni su risa pasan desapercibidas.

Y si usted cree entender a los artistas está totalmente perdido, ni nosotros nos entendemos. Obvio no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, admito me gustan las cosas como yo las quiero, donde yo las quiero, cuando yo las quiero, evidentemente en La casa de los famosos voy a tener que ceder algo de territorio, pero no completo"



"Me encanta cantar y reírme cuando hago todo cuando me baño, cuando cocino, cuando juego. Les prometo que voy a hacer todo eso cuando planee mis estrategias, a quien le importa que no sepa jugar ajedrez, pero les prometo que voy a poner a todos en jaque mate".



