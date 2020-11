Elia Ezrré, la sonorense que Eleazar “N” encerró en su departamento

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez son más mujeres las que alzan la voz contra Eleazar “N”, quien enfrenta cargos de violencia familiar equiparada por golpear y casi estrangular a su novia, Stephanie Valenzuela.

En esta ocasión, es la modelo sonorense, Elia Ezrré, quien decidió romper el silencio sobre los maltratos y la violencia que sufrió a manos del cantante y actor, en el tiempo en que ambos tuvieron una relación de 11 meses en 2017.

Quien fuera Nuestra Belleza San Luis Río Colorado en 2015, abrió su corazón en el programa “Venga la Alegría”, donde recordó cómo inició su noviazgo con Eleazar cuando él tenía 30 años y ella tan solo 19.

“Fue una relación en la que iniciamos rápidamente. Nos conocimos, y a las dos semanas ya éramos novios, y al mes ya vivíamos juntos”, comenzó Elia.

“Vivimos juntos durante 10 meses, pero la relación duró 11 meses. Y durante ese tiempo, pues al principio era todo perfecto, era el hombre más amoroso, más atento, más detallista. Pero, sin embargo, tanta perfección siempre tiene algún error”, continuó.

Aunque Eleazar fue amable y detallista con ella los primeros meses, su actitud cambió radicalmente con escenas de celos que escalaron de los gritos hasta los empujones con Ezrré.

A los dos meses empezaron como indicios de violencia. Primero los empujones. Bueno, primero celos, discusiones en público, no le importaba si estabas en público o no. [...] Gritaba, no le importaba quién estuviera”, contó.

Describió a Eleazar como alguien manipulador, que sabía cómo hacerla sentir mal, aunque no hubiera hecho nada, además de hacerse la víctima aún cuando fuera él quien la agredía.

“No le importaba si yo me sentía mal, si yo lloraba. Él simplemente expresaba sus emociones y punto. Y en el momento en que tú ya te ponías mal, entonces él se hacía la víctima. Primero él atacaba y luego él se hacía la víctima y te decía, no tú sabes que yo te amo, que tú eres la mejor mujer”, dijo.

“Entonces, simplemente jugaba con tu mente, y te manipulaba a su antojo para que tú hicieras lo que él quisiera. Era difícil por el hecho de que yo tenía 19 años, él me lleva 11 años [...] Es algo que me sorprende tanto porque es un patrón de conducta. Siempre agarra las niñas chiquitas, las que son fáciles de manipular”, denunció.

ELEAZAR GÓMEZ SE QUEDA EN LA CÁRCEL

Un juez del @PJCDMX ordenó dejar en prisión al actor @EleazarGomez33

Tras horas de audiencia, la @FiscaliaCDMX logró q el juez lo vinculara a proceso y lo mantuviera encerrado.

Así lo arrestó la @SSC_CDMX acusado de GOLPEAR a su novia. pic.twitter.com/ZtxiW5Mj38 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 7, 2020

Pero Ezrré sintió el verdadero terror cuando ella intentó dejar el departamento en el que ambos vivían y Eleazar se lo impidió, por lo que tuvo que escapar.

“Empezamos a pelear y yo me quise ir, y me costó demasiado trabajo salir del departamento. Demasiado trabajo. Duré fácilmente unas cinco horas peleando con él. Yo no tengo tanta fuerza”, reveló.

“Me defendí como pude, me salí, intenté pedir ayuda a los vecinos, los cuales me la negaron. Vivíamos en el piso número 15, y tuve que correr todas esas escaleras abajo para poder pedir ayuda a los guardias del lobby. Les dije que si podían subir conmigo para poder sacar mis cosas, me dijeron que sí. Pero al momento de subir, Eleazar cerró la puerta, y tuvimos que empezar a discutir”, recordó.

A tres años de ese violento noviazgo, Elia conserva evidencia para comprobar que Eleazar la agredió en varias ocasiones, pero tuvo miedo de denunciar por la forma en que atacaron a Vanessa López, también de Sonora, cuando alzó la voz.

"Obviamente ahorita que ya mi voz se puede escuchar, porque anteriormente Vanessa, que era la pareja anterior a mí, ella habló y no le creyeron, le dijeron que era sus cinco minutos de fama, que está ardida, o así y yo dije bueno ‘pues me va a pasar lo mismo’’”, agregó.

Screenshots de conversaciones, fotos de los golpes de su cuerpo y más son algunas de las pruebas que Elia tiene, y que no ha revelado porque las envió directamente a Stephanie Valenzuela, a quien apoyará, siempre y cuando no vuelva con Eleazar o le otorgara el perdón.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

"Stephanie tiene ya todas esas fotos. Me dijo que ella iba a hacer todo para que se hiciera justicia, que no se valía que le hiciera eso a unas chicas, y tiene razón. Y yo por eso la contacté, porque yo quería que se hiciera justicia. Le dije ‘si vas a hacer algo, si vas a proceder yo te voy a ayudar. Pero tiene que haber un buen resultado, por eso quiero ayudarte. No si vas a volver con él, ¿me explico?”, remató.