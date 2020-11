“Eleazar ‘N’ y Stephanie Valenzuela se van a casar”

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los escándalos más sonados de la semana fue la detención de Eleazar “N” por golpear y casi estrangular a su novia Stephanie Valenzuela.

Aunque el cantante y actor mexicano está en el Reclusorio Sur en espera de una audiencia, quien ya predijo que todo saldrá bien para él es Mhoni Vidente, quien hizo una lectura sobre qué es lo que sucederá con él y la modelo peruana.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar



Detalles>

En la sección “Predicciones de Mhoni Vidente” del programa “Aquí Contigo”, la astróloga dijo que entre Eleazar y Stephanie hay un amor muy intenso, a pesar de las evidencias de agresión que presentó para la detención de su pareja.

Según Mhoni, la modelo peruana terminará perdonando al actor mexicano, pues está muy enamorada de él y no podrá permanecer lejos por mucho tiempo.

ELEAZAR GÓMEZ SE QUEDA EN LA CÁRCEL

Un juez del @PJCDMX ordenó dejar en prisión al actor @EleazarGomez33

Tras horas de audiencia, la @FiscaliaCDMX logró q el juez lo vinculara a proceso y lo mantuviera encerrado.

Así lo arrestó la @SSC_CDMX acusado de GOLPEAR a su novia.

Su fuerte enamoramiento no le permite alejarse de la relación, no es la primera vez que él la golpea, solo que en esta ocasión todo escaló a un nivel mayor que alertó a los vecinos”, agregó.

La pitonisa dijo que los problemas de ira de Eleazar se deben a su vicio a las drogas y otras sustancias ilegales.

“Eleazar lamentablemente no ha podido controlarse vicio o las drogas y se aceleraba mucho (…) No es malo niño, no es mala persona ni nada, pero tiene que controlar sus vicios y ese carácter”, expresó.

Además, aseguró que Eleazar saldrá de prisión y se casará con Stephanie Valenzuela.