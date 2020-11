Eleazar “N” pasaría sólo 6 meses en prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- En el peor de los casos, Eleazar “N” permanecería sólo 6 meses en prisión por haber golpeado y casi estrangulado a su novia Stephanie Valenzuela.

Así lo dijo su abogado, Froylán Díaz Elizalde para “Venga la Alegría”, donde habló del panorama que le espera al actor y cantante por violencia familiar equiparada.

Por el delito es de uno a seis años, pero se te baja a la media y se puede salir bajo fianza o con amparo. En el peor de los casos podría estar hasta seis meses en el Reclusorio Norte”, pronosticó Froylán.

Dijo que aunque otras ex novias de Eleazar están alzando la voz, esto no afectará el caso, ya que ninguna ha presentado una denuncia formal ante las autoridades mexicanas.

Te presentamos en exclusiva los agresivos mensajes que Eleazar Gómez le mandó a Elia Ezrré cuando tenían un romance. #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/rrHrIOCUEv — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 9, 2020

“Dicen que se suman, pero lo único que han hecho es hacer declaraciones en diversos medios, no lo han hecho de manera formal. Ahora, la violencia familiar es un delito que se sigue por querella, tiene una prescripción, hay unos que se pueden proceder y otros que ya no”, explicó.

El abogado dijo que la ley mexicana se está ensañando contra Eleazar “N” por ser un famoso, ya que, de lo contrario, éste jamás habría acabado en prisión.

“La ley está protegiendo mucho a las mujeres, es más si no fuera quien es, si no fuera una persona famosa no estaría en Reclusorio ni siquiera hubieran iniciado la averiguación en el Ministerio Público”, comentó.

ELEAZAR GÓMEZ SE QUEDA EN LA CÁRCEL

Un juez del @PJCDMX ordenó dejar en prisión al actor @EleazarGomez33

Tras horas de audiencia, la @FiscaliaCDMX logró q el juez lo vinculara a proceso y lo mantuviera encerrado.

Así lo arrestó la @SSC_CDMX acusado de GOLPEAR a su novia. pic.twitter.com/ZtxiW5Mj38 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 7, 2020

Sobre cómo está Eleazar en el reclusorio, aseguró que está “asustado” e “intranquilo”, pues permanecerá en dicho lugar en la espera de la resolución del caso.

“Está asustado, intranquilo. Está en el reclusorio, una persona que no debe estar ahí por equis o ye, pero está ahí”, comentó.

Díaz aseguró que, de estar seguro que Eleazar es culpable, no habría tomado el caso por ética profesional, a pesar de las fotografías incriminatorias que muestran los golpes que sufrió Stephanie.

Por esta razón, pidió al público esperar este lunes a que el actor dé su versión de la historia.

“Nada más hemos oído una versión que es la de ella, no se ha oído la versión de Eleazar. Para emitir una opinión tendríamos que oír las dos versiones”, expresó.