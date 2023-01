Eleazar Gómez lanza mensaje a víctimas de violencia

Ciudad de México.- Después de que Eleazar Gómez recuperara su libertad al salir de la cárcel y llegar a una acuerdo con Tefi Valenzuela, quien lo denunció por violencia doméstica en el 2020, ahora el actor se expresó sobre el tema.

En una entrevista para Todo para la mujer, el artista se sinceró y contestó que sí le había costado recuperarse en el ámbito laboral y emocional, por el incidente que lo mantuvo preso durante unos meses.

Todo siempre cuesta trabajo, y claro que me ha costado trabajo, pero he tenido el apoyo de mi familia, he estado muy tranquilo y soy una persona que siempre me ha gustado mirar hacia adelante y claro que hay que aprender también de nuestros errores, por supuesto y trabajar también en ellos”

Mensaje a víctimas de violencia

Al ser cuestionado sobre si deseaba enviarle un mensaje a las mujeres que han sido víctimas de violencia, el intérprete de 36 años dijo:

“Siempre empatizar con todas las personas que sufren cualquier tipo de violencia, no solo las mujeres, todas las personas que sufren algún tipo de violencia, hay que empatizar con esas personas y el mensaje es claro, no permitan la violencia, no permitan ser violentadas o violentados, la violencia es algo que no se puede aprobar bajo ninguna circunstancia y bajo ningún tipo de concepto. La violencia en cualquier tipo de sus expresiones es reprobada”.

Por otra parte, al hablar de sus próximos proyectos musicales y profesionales, Eleazar escuchó el nombre de otra de sus exparejas, Danna Paola, momento en que confesó que es fan de la cantautora.

“Me gusta mucho su música, muchísimo, siempre lo he dicho, su voz es espectacular, es de las más bonitas que yo he escuchado […] tengo algunas cancioncillas, de verdad escucho su música, no es ningún secreto y además la he admirado mucho siempre”, declaró al respecto.