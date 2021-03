Eleazar Gómez habría quedado en la ruina

CIUDAD DE MÉXICO.- Eleazar Gómez se quedó sin dinero luego de gastarlo todo en su defensa legal.

El actor y cantante permaneció cuatro meses en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, luego de ser detenido el pasado noviembre por golpear y casi estrangular a su novia Stephanie Valenzuela.

Entre dimes y diretes de tener privilegios en prisión, fue un hecho que el famoso tuvo que cambiar de equipo legal en reiteradas ocasiones al no ver el panorama favorable para él, tan así que al final tuvo que recurrir a un abogado de oficio, es decir, un defensor designado a las personas que no cuentan con recursos económicos para pagar uno.

La periodista Liz López, acompañada de Flor Rubio, fue quien reveló esta información a través del programa “Fórmula Espectacular”.

Sus abogados eran de oficio. Tuve acceso a su carpeta de investigación y sus abogados eran de oficio, de hecho cambió en repetidas ocasiones con los abogados”, comentó Liz.

“Lo último es que se quedó con los abogados de oficio que también son muy buenos y merecen también todo nuestro respeto, para las personas que no tienen acceso a un abogado particular”, continuó.

Ahora que Eleazar logró la libertad condicional, la comunicadora también compartió cuáles son las condiciones que deberá cumplir si no quiere regresar a la prisión.

“No puede volver a hablar del tema (…) No puede mencionarla en redes sociales, ni tampoco arriesgarse a dar una declaración. No puede comentar nada por temor a no cumplir lo que le ordenó el juez”, contó.

“dará una conferencia de prensa, más bien, leerá un documento avalado por sus abogados porque tiene que ofrecer disculpas públicas, es parte de las condiciones de la libertad condicional que va a manejar por estos tres años (…) dudo que Eleazar pueda responder a las preguntas porque estaría entrando en detalle y poniendo en riesgo su situación de libertad condicional”.