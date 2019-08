El youtuber PewDiePie se casa con Marzia Bisogin: Así fue la boda

LONDRES, Inglaterra.-El YouTuber PewDiePie se casó con su novia Marzia Bisogin en una hermosa ceremonia en Londres, luego de ocho años de noviazgo.

Y el vlogger sueco, de 29 años, cuyo nombre real es Félix Kjellberg, y la estrella italiana de las redes sociales, de 26 años, ofrecieron a sus seguidores un vistazo a su boda 'pequeña e íntima' en Kew Gardens, que tuvo lugar el lunes.

La feliz pareja y sus amigos subieron a sus respectivas cuentas de Instagram fotos y videos del evento especial, que contó con impresionantes vistas, decoraciones de mesa y una ceremonia nocturna iluminada con luces de bengala.

Marzia se veía elegante con su vestido de encaje blanco, que tenía mangas largas y una falda que caía con gracia en el suelo.

Felix se puso un traje negro, camisa y corbata para la ocasión.

La feliz pareja estaba rodeada por su familia y amigos, todos vestidos para impresionar con sus elegantes conjuntos.

Después de intercambiar sus votos, Marzia y Félix fueron recibidos fuera por una procesión de sus seres más cercanos y queridos, quienes sostuvieron luces de bengala para iluminar su camino mientras la pareja caminaba alrededor de la vida vegetal en Kew Gardens.

En el año 2017 PewDiePie se vio envuelto en una polémica por contar chistes que muchos consideraron racistas como: "Muerte a todos los judíos" o "Hitler no hizo nada mal".

Esta situación llevó a Disney a cancelar un acuerdo de patrocinio.

Ante la crítica y la pérdida de patrocinios, Kjellberg publicó un vídeo titulado "Mi disculpa", en el cual admitió que el lenguaje que utilizó no tiene excusa alguna.

Fue algo que dije en el calor del momento, dije la peor palabra que se me pudo haber ocurrido y simplemente se me salió, y no voy a tratar de inventarme excusas para lo que hice porque no hay excusa para ello”, declaró.