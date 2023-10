¿El verdadero corrido tumbado? Natanael Cano sufre caída durante uno de sus conciertos

Metepec, Toluca.- En una presentación del famoso cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, protagonizó un insólito episodio mientras intentaba deslumbrar al público con sus movimientos al rito de la "La Lokerona".

De un momento a otro, el artista perdió el equilibrio y sufrió una inesperada caída desde arriba del escenario y como era de esperarse el trágico momento quedo grabado y se hizo viral en la plataforma de TikTok.

Como se observa en las imágenes, el cantante estaba de espaldas, por lo cual no pudo percatarse que el espacio para bailar se reducía lo que finalmente terminó en una caída.

El equipo de Natanael Cano acudió rápidamente para asistir al cantante después de la caída. Sin embargo, a pesar del susto que se llevaron tanto Natanael como su público la música no se detuvo y continuaron con el show.

"A la v…, nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir, a la v…. Oh, my God, soy un p… chango." El inusual comentario del artista generó risas entre los asistentes y demostró su capacidad para manejar situaciones inesperadas con humor.