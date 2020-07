El tiktoker Papi Kunno está en San Carlos, Sonora

Hermosillo, Sonora.-Papi Kunno demostró que está de lo más feliz en sus historias de Instagram, pues está disfrutando de unas merecidas vacaciones en las playas de San Carlos, Sonora.

El tiktoker que pasó a la fama por la “Kunno Caminata” publicó que estaría desconectado algunos días de las redes sociales y explicó que se encuentra de lo más bien en esa pequeña escapada para relajarse con su novio “El Rufas”.

“Nada más para dejarles un mensajito rapidísimo, es que me considero una persona muy feliz, orgulloso de mi mismo, y estas vacaciones que me doy este fin de semana me las tengo bien merecidas. Se los juro, se me puede ver el ojo cansado, por eso estoy como desconectando de redes sociales”, dijo el TikToker en una historia de Instagram.

En otras publicaciones se le ve disfrutando de su hotel, así como afuera de un conocido restaurante de San Carlos, comiendo mariscos y bebiendo tragos en el atardecer. En el perfil de Instagram de El Rufas (su pareja) publicaron una historia de ellos haciendo paracaidismo.

Papi Kunno, cuyo nombre real es Guillermo Kunno, es originario de Monterrey. Su fama como influencer comenzó en Youtube donde daba consejos de maquillaje y moda, pero su salto a la fama llegó con TikTok donde inventó la “Kunno Caminata”, un reto viral que fue imitado por famosos como Thalía, Yurem, Erika Buenfil, Livia Brito y Fernanda López.