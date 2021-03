El sonorense Joseph Kapone publica su primer libro

HERMOSILLO.- Joseph Kapone desnudó su alma en un libro de 175 páginas, en el que muestra la visión de un niño en un mundo que pertenece sólo a los adultos.

El sonorense de 32 años, cuyo nombre real es José Manuel Delgadillo Gautrín, comparte su poemario “La cama sobre el agua”, escrito desde que tenía 9 años de edad, y en el que comparte algunas de las primeras letras que lo guiaron hasta este punto de su vida.

“Siento que es un libro que habla de mi encuentro con la poesía, mis primeras letras y esa madurez en la escritura que fui teniendo. Es un libro fundamental e imprescindible para entender ese mudo interior que yo llevo dentro y cómo fue cambiando la mentalidad del niño que fui conforme al tiempo”, dijo Joseph a El Imparcial.

“Hay poemas a la mujer, a la protesta, a la muerte. Se puede ver mucho de cómo desde entonces he tenido inquietudes muy profundas y sobre todo porque mi primer poema lo escribí a los siete años y ese fue una protesta hacia Dios de porqué las madres son prestadas por un tiempo, porque no son eternas”, contó.

El libro ya está a la venta en Amazon.

Joseph confiesa que, desde niño, siempre se sintió a la deriva del mundo que lo rodea, por lo que escribir se convirtió en su máxima expresión de libertad.

“Por medio de las letras encontré mi guía, mi farol, mi barco, mi balsa para no perderme. Este libro no pensaba sacarlo a la luz porque yo lo escribí para mí mismo, fue terapéutico, me desnudé, pero para mí. Tiempo después me animé por varias cosas, por el recuerdo de mi mejor amiga de la infancia, por haber perdido a mi abuela, por todas las cosas y personas que me marcaron profundamente”, refirió.

Por medio de Amazon es que decidió publicar su poemario de forma independiente, apoyándose con las ilustraciones de su amiga Melissa Vega Serrano.

Ilustración de "La Cama sobre el agua".

Cortesía Joseph Kapone

“Llevo poco que lo he sacado, pero llevo algunos libros vendidos. Para ir empezando está bien. Lo saqué por Amazon porque me di cuenta que las editoriales son muy caras, la mayoría de las veces debes pagar tú, es un gasto muy grande y pagar tanto no. Prefiero salir adelante por mi cuenta y no voy a poner en manos de otros algo que es tan mío”, agregó.

SOBRE JOSEPH

-Estudió la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Kino, y la licenciatura en Literaturas Hispánicas en la Universidad de Sonora.

-Es dueño del blog “El escritor de la sombrilla” que cuenta con 40 mil seguidores.

-Fundada en 2014, su página “El escritor de la sombrilla” es uno de los más vistos a nivel internacional, con lectores de Uruguay, México, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y más.

-Ha asistido a eventos de literatura y mesas redondas como el Festival de la Palabra XI, Jornada Cultural de Mini Libros de Sonora, Recital de trova y poesía Café Bukowski, Recital de poesía Plaza Bicentenario, entre otros más.

-Participó como actor en la película “Corazón de Madera”, dirigida por el cineasta Jorge Luis (Wicky) García Fuentes.

PÁGINAS OFICIALES

Blog Oficial: http://el-escritor-sombrilla.tumblr.com/

Facebook: https://www.facebook.com/JosephKaponeOficial

Instagram: instagram.com/joseph_kapone/

PARA COMPRAR SU LIBRO:

https://www.amazon.com/dp/B08WZMB48G?fbclid=IwAR0V3IYKg6rEW7QucACY25Z3tQ0-QavYbWgC4qceV0Gcb2eF9GmuG3PwldM