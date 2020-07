El popular actor japonés Haruma Miura lo encuentran sin vida en su casa en Tokio

Este sábado se conoció que el popular actor japonés Haruma Miura fue encontrado muerto en su casa ubicada en Tokio con apenas 30 años de edad, dijeron fuentes de investigación.

De acuerdo a las investigaciones el joven fue encontrado colgado en su residencia y luego fue confirmado muerto en un hospital.

Miura apareció en varias películas, incluyendo "Attack on Titan", "Eien no Zero" (Eternal Zero), "Kimi ni Todoke" (De mí a ti) y "Koizora" (Sky of Love).

Al parecer había una nota de el actor según lo relatado por su gerente quien fue la persona que lo encontró.

"Para los fanáticos y las personas interesadas, nos disculpamos por la preocupación y los inconvenientes causados, pero en cuanto a los detalles, aún estamos confirmando y les informaremos una vez más", dijo su compañía de gestión Amuse Inc. en un comunicado.

En su cuenta de Instagram, a menudo publicaba fotos de platos que cocinaba. En su trigésimo cumpleaños en abril, el actor publicó un video en el que hablaba sobre su entusiasmo por "ofrecer a los fanáticos entretenimiento de alta calidad".

Con información de Kyodo News.