El ‘outfit’ navideño de Maribel Guardia

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es una de las artistas más guapas y queridas del medio del espectáculo, a sus 62 años ha sabido mantener una de las figuras más envidiables, todo esto gracias al estilo de vida que lleva.

Aunque su indudable belleza ha robado la atención del público, también su carisma y talento frente a las cámaras, ha logrado que se posiciones como una de las actrices más reconocidas del país.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz publicó una fotografías en la que aparece luciendo quizá algunos de los ‘outfits’ que pudiera utilizar para los festejos de fin de años.

En la imagen se puede ver a la también presentadora luciendo un hermoso vestido de gala en color guinda, con una apertura en su pierna, además estilo halter, lo que provocó que se viera más delgada y con una cintura más pequeña.

Además en esta ocasión optó por utilizar su cabellera totalmente laceada, acompañó su vestido con unos aretes en color plata y forma de cruz, además de unos hermosas zapatillas en color nude.

Mientras más difíciles y duras sean las pruebas más dulces serán las victorias” se puede leer en la publicación.

Los fanáticos de Maribel hicieron llegar sus piropos y halagos en la publicación: “hermosa siempre”, “feliz inicio de semana”, “que guapísima”, “espectacular y única”, “muy sensual como siempre”, fueron algunos de los comentarios.

Algo que ha caracterizado a la expareja de Joan Sebastián es que suele compartir mensajes de motivación para cada uno de sus fanáticos, todo esto con el objetivo de alentarlos.

Maribel Guardia defiende a Lyn May

Maribel Guardia defendió a Lyn May después de que fue duramente criticada por parte de Niurka quien por recurrir a cirugías pláticas y les recomendó a sus fanáticos a utilizar bótox para “verse bonitas”.

"No me parece justo, por ejemplo yo a Lyn May, la veo y es una señora que admiro mucho. Es increíble el cuerpo que tiene, la verdad que ya quisieran muchas de 20 (años) tener el cuerpo de Lyn, el talle largo, marcado", expresó Maribel.