Él no quería ser papá, confiesa Ludwika Paleta sobre su primer embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ludwika Paleta confesó que la maternidad es algo con lo que se ha sentido identificada desde siempre, tanto así que incluso, tras su primera boda con Plutarco Haza, padre de su primer hijo, comenzó a pensar en convertirse en madre, a pesar de que él no estaba de acuerdo.

Durante una reciente entrevista con el programa de Maxine Woodside, “Todo para la Mujer”, la actriz habló de cómo a pesar de tener apenas 20 años deseaba con todo su ser convertirse en mamá.

Recuerdo que cuando me casé con el papá de Nicolás le decía 'vamos a tener un bebe' y él me decía 'espérate, espérate, estás muy chiquita'", platicó.

"Yo la verdad siempre he sabido que he querido ser mamá, desde que me acuerdo", agregó la intérprete.

Según la actriz la llegada de Nicolás, fue algo que no habían planeado, pero que sí había deseado desde siempre.

"La primera vez (que me convertí en mamá) por supuesto y completamente que sí (fue cuestión de destino)", expresó la actriz con cierta ilusión, al recordar su primer embarazo.

"Dicen que tengas cuidado con lo que le pides a Dios porque ¡pácatelas! (se te hace realidad)", agregó entre risas.

Plutarco Haza y Ludwika Paleta se casaron en el año 1997, pero luego se divorciaron en el 2008 tras once años de matrimonio en medio de un escándalo por la publicación de un video en donde la actriz besó a Pablo Montero.

Tras el divorcio con Plutarco Haza, la actriz se volvió a casar con Emiliano Salinas en el año 2013.

Su vocación de madre se volvió a poner a prueba al dar a luz a dos bebés cuando su primogénito estaba en plena adolescencia

"Soy muy feliz. Doble bendición", afirmó.