El mejor regalo de cumpleaños, salvar Fidecine: Sergio Mayer

Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, celebró su cumpleaños número 54 con lo que él denominó "el mejor regalo", pues la convocatoria que lanzó para reunir a la comunidad cinematográfica de México con el Coordinador del grupo parlamentario de Morena y Presidente de la coordinación política la de Cámara de Diputados, Mario Delgado, la noche de ayer, fue atendida.

Fue el mejor regalo de cumpleaños que pude haber tenido, haber rescatado el Fidecine, y con el apoyo de toda la comunidad cinematográfica que estuvieron pendientes y presionando mucho", dijo en entrevista.

El Fidecine (Fondo de Inversión y Estímulos al Cine), es el apoyo fiscal que el gobierno otorga a la industria cinematográfica y con el que se filma el veinte por ciento de las cintas de este país, por lo que Mayer agradeció el apoyo que tuvo de ambas partes para llegar a un acuerdo positivo, al conseguir que no desaparezca, propuesta que presentaron algunos legisladores hace un par de días.

Quiero felicitar y reconocer a todos los que participaron por parte de la industria cinematográfica, por supuesto a María Novaro, directora de Imcine (Instituto Mexicano de Cinematografía); a Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y a todos los representantes de la industria, a los productores, cineastas, que gracias al esfuerzo y la presión que hicieron lo logramos", dijo.

Tambien agradeció la participación en dicha reunión virtual de casi dos horas, a los directores mexicanos ganadores del Oscar que externaron su opinión de manera contundente.

Agradecerles también, por supuesto, a estos grandes cineastas que han puesto el nombre de México en alto Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes de inmediato que los convocamos tuvieron una respuesta favorable y positiva. Además ellos han sido beneficiarios de este fideicomiso y para mí era importante que participaran", compartió.

De igual forma, tuvo palabras de agradecimiento para Mario Delgado y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, por el apoyo y sensibilidad a las inquietudes de la comunidad cinematográfica.

Mayer reiteró su compromiso por apoyar y fomentar la industria creativa y cultural de México:

Desde que tomé la presidencia de esta comisión siempre he señalado la necesidad de fortalecer al sector cultural y hemos logrado avances sustantivos e importantes. Sepan que voy a continuar honrando mi compromiso, mi palabra para ejercer la función como legislador y apoyando siempre la industria creativa y cultural de nuestro país", dijo.

En ese tenor, Mayer específico el siguiente paso para lograr su objetivo:

Hay mucho por hacer, trabajar para fortalecer este fideicomiso, fortalecer la Ley general de cinematografía, fortalecer la Ley general de cultura y derechos culturales y seguir apoyando a la comunidad cultural para mitigar de alguna manera este impacto económico que se está teniendo", explicó.

Finalmente, compartió que sabe que es blanco de críticas pero que eso no le impide seguir luchando por lo que considera prioridad.

“Siempre tengo críticas y sé que las voy a seguir teniendo por lo que hago o por lo que no hago, pero mi compromiso es continuar y creo que lo he demostrado en este poco tiempo. En menos de un año, creo que se han logrado cambios sustantivos y lo hago por un compromiso, por ética y por principios y no porque me critiquen o no", concluyó.