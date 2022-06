El impactante vestido Versace usado por JLO que hizo se creara Google Search.

Tijuana, Baja California.- La cantante Jennifer López causó revuelto cuando portó un icónico vestido Versace en el año 2000, fue tan llamativo que miles de usuarios fueron a investigar en Google, tanto así que la empresa decidió crear un apartado llamado 'Google Imágenes' para facilitar las búsquedas.

Los usuarios escribían en sus buscadores ' Jungle Dress de JLO' por lo que la compañía vio una necesidad que aprovechar. “La gente quería algo más que mensajes de texto. Esto se hizo obvio por primera ocasión después de los Premios Grammy de 2000, donde Jennifer Lopez usó un vestido verde que, bueno, llamó la atención del mundo", dijo Eric Schmidt, su entonces presidente ejecutivo.

En ese momento, era la consulta de búsqueda más popular que nunca habíamos visto. Pero no teníamos una manera segura de conseguir que los usuarios obtuvieran exactamente lo que querían: JLo con ese vestido. Nació la búsqueda de imágenes de Google"

Donatella le había pedido a JLO que lo vistiera durante los Premios Grammy número 42 pero en Moment of fashion, la cantante de 'Dance on the floor' confesó estuvo a punto de escoger uno blanco porque su estilista dijo que la creadora de esta prenda ya lo había usado en un pasado, sin embargo ella se decidió por este y el resto ya es historia.