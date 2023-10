El hijo de Erika Buenfil quiere incursionar en el medio artístico

Ciudad de México.- Erika Buenfil se sinceró con la prensa durante su paso por la alfombra del 'Cirque du Soleil': Corteo' y señaló que su hijo Nicolás quiere seguir los pasos de su madre.

La actriz se mostró sorprendida por la confesión y aclaró que por ahora buscará que el joven esté seguro de su decisión.

Me lo acaba de confesar en la comida, la semana pasada, Dios que lo bendiga, ya le dije que se tiene que preparar muchísimo, para mí fue una sorpresa, y ahorita que lo estaban entrevistando, yo lo veía de lejos y decía ‘lo estará diciendo, lo estará confesando’, porque de pronto cuando estamos jóvenes un día queremos ser bomberos, otro día queremos ser dueños de un banco, otro día queremos viajar…”

Explicó.

Apoya sus decisiones

De la misma manera, la presentadora de televisión manifestó que lo primero que desea es que su retoño termine la preparatoria, pero aseguró que apoyará a Nicolás en cualquier decisión que tome.

“Un día empezó a hacer tiktoks y me dijo ‘es que me está fascinando mamá’, le digo ‘pues dale, nada más que bienvenido, no está fácil y hay que echarle ganas, no nada más es porque seas mi hijo, te voy a ayudar dándote consejos, pero dale’”, manifestó Erika.

Por otra parte, al escuchar sobre la posibilidad de que su hijo pueda convertirse en novio de Lucerito Mijares, luego de que la joven se dijo lista para probar en temas del amor, Buenfil decidió cambiar el tema y platicó una historia sobre los dos jóvenes.

“Una anécdota bien padre, nacieron el mismo día, con dos horas de diferencia, y yo me acuerdo perfecto porque había todo un rollo cuando nació Nicolás y muchas expectativas y todo el show, y cuando salí, lo primero que me dijo mi mamá fue ‘está muy lindo, todo muy bien, ¿y quién crees que también nació?’, le digo ‘¿quién?’, ‘pues también la niña de Lucerito’”, recordó la artista.

Posible noviazgo

Cabe mencionar que Nicolás también reaccionó a la idea de un posible noviazgo con la hija de Lucero y Mijares, y tras confesar que no la ha tratado, reveló que se encuentra soltero y sin compromiso. “No… no la conozco, la novia… no tengo ninguna chavalina por ahorita”, contestó.

Finalmente, el joven fue cuestionado por la relación que mantiene actualmente con su padre, Ernesto Zedillo Velasco, luego de que hace algún tiempo trascendió que ya pudo tener contacto con él.

“De ese tema no me gusta hablar mucho, la verdad, pero sí he tenido algún contacto con él… Muy bien, sigo viviendo mi vida normal y como siempre, o sea, como nunca estuvo en mi vida, lo tomé como muy normal”, expuso al respecto.