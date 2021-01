El hermano de Danilo Carrera debutará en las telenovelas con "Fuego Ardiente"

HERMOSILLO.- La carrera artística de Danilo Carrera sigue en ascenso, pues actualmente está protagonizando la telenovela “Quererlo Todo”.

Pero muy pronto, un integrante de su familia seguirá sus pasos en la televisión. Se trata de su hermano Felipe, quien pronto hará su debut actoral en la telenovela “Fuego Ardiente” que comenzará a transmitirse en Las Estrellas a partir del 8 de febrero.

Felipe Carrera junto a Carlos Ferro.

Foto: Julián Ortega.

Mi personaje es Hernán. Es un chico divertido, el hijo favorito, pero me meto en un problemita y necesito que venga mi hermano a rescatarme, espero que me rescate”, dijo Felipe para EL IMPARCIAL.



“Me incriminan en algo por ahí, tratan de hacerme entrar en un mundo, me entero y trato de escapar, pero me agarran y me secuestran. Hasta ahí les puedo contar, para conocer el resto pues tienen que ver la telenovela”, continuó.

El joven está contento de ver los resultados de dos años de trabajo para poder tener su primera oportunidad en las telenovelas, sobre todo porque su camino en la actuación llegó para él luego de haber perdido la oportunidad de dedicarse al fútbol.

“Estoy súper feliz, es mi primer proyecto. Son dos años de sacrificios que comienzan a dar su recompensa. Me encanta estar haciendo lo que me gusta y más que me tocaron unos compañeros excelentes, no sólo como actores sino como personas. Entonces esto hace que sea más fácil para mí sentirme cómodo”, compartió.

“Realmente siempre me gustó la actuación, pero nunca pensé que iba a hacerlo. Jugando fútbol me lesioné y tuve que retirarme a los 19 años, entonces se me acabó el mundo, pero en la actuación encontré otra vida”, contó.

Felipe Carrera y Carlos Ferro en una escena de surf en San Carlos.

Foto: Julián Ortega.

Y evidentemente, para esta nueva etapa de su vida, pidió consejos a su hermano Danilo.

“Siempre hablo con él, siempre estamos conversando viendo qué podemos hacer. Él me dice que disfrute, que tenga mis líneas bien aprendidas, que me esfuerce mucho, que le dé el respeto que se merece a esta producción y así lo voy a hacer”, finalizó.

El actor acudió a San Carlos para grabar algunas escenas de la telenovela, donde comparte créditos con Carlos Ferro, Mariana Torres, Kuno Becker, José María de Tavira y más.