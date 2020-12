¿El fin del cine? Warner Bros. estrenará todas las películas de 2021 en HBO Max y salas al mismo tiempo

ESTADOS UNIDOS.- La pandemia podría cambiar la forma en que se consume el cine para siempre.

Warner Bros. Pictures acaba de anunciar que toda su lista de películas para 2021 se abrirá a través de un "modelo de distribución” en el que se exhibirán en cines, al mismo tiempo que en la plataforma de streaming HBO.

La estrategia es idéntica al próximo lanzamiento del estudio de "Wonder Woman 1984", que se lanzará en los cines y en HBO Max durante un mes el 25 de diciembre. Después de la transmisión de HBO Max de un mes, todas las películas continuarán reproduciéndose exclusivamente en los cines con todas las ventanas de distribución habituales que se aplican al título.

Warner Bros. tiene las siguientes películas incluidas en su lista de 2021:

“The Little Things,” “Judas and the Black Messiah,” “Tom & Jerry,” “Godzilla vs. Kong,” “Mortal Kombat,” “Those Who Wish Me Dead,” “The Conjuring: The Devil Made Me Do It,” “In The Heights,” “Space Jam: A New Legacy,” “The Suicide Squad,” “Reminiscence,” “Malignant,” “Dune,” “The Many Saints of Newark,” “King Richard,” “Cry Macho,” y “Matrix 4.”

“Estamos viviendo una época sin precedentes que requiere soluciones creativas, incluida esta nueva iniciativa para Warner Bros. Pictures”, dijo Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia, en un comunicado.

“Nadie más que nosotros quieren que las películas vuelvan a la pantalla grande. Sabemos que el contenido nuevo es el alma de la exhibición teatral, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines en los Estados Unidos. Probablemente operarán a capacidad reducida durante el 2021”, continuó.

Un comunicado oficial de Warner Bros. dijo que este innovador modelo de distribución híbrida "fue creado como una respuesta estratégica al impacto de la pandemia global en curso”.

Hasta el momento, Warner Bros. es la única productora que usará este modelo de distribución.