El filme que sacudió a Marimar Vega

La pandemia hizo que el trabajo para los actores se detuviera, al igual que muchas otras actividades, pero no fue el caso de Marimar Vega, quien este año lleva tres proyectos.

Marimar trabaja desde noviembre del año pasado cuando inició la grabación de la tercera temporada de "El juego de las llaves", y se recluyó en un hotel al sur de la Ciudad de México para cumplir las medidas sanitarias.

"Nos tienen aislados en un hotel pero con las condiciones necesarias, eso ha hecho que el equipo sea más unido", comentó Vega en entrevista.

Vega detalló que la serie que se estrena este año, la terminarán de grabar el 31 de enero.

"Nos hacen pruebas cada 48 horas, ensayamos con cubrebocas, a pesar de eso somos afortunados, sabemos que la realidad afuera es más fuerte; para nosotros sólo es no ver a nuestros amigos y familia, pero hay gente que no tiene trabajo o se enferma".

Esta serie será transmitida por Amazon Prime Video, el mismo servicio streaming por donde Marimar estrenó el viernes pasado sus otros dos proyectos, la segunda temporada de "De brutas nada" y la película "El ascensor", el proyecto que nunca olvidará porque se filmó durante el sismo en la Ciudad de México, en 2017.

"La filmamos en unos foros cerca de Tlalpan, cerca de la escuela (Enrique) Rébsamen, el colegio que se cayó. El director, parte del crew y el otro protagonista son españoles y llegaron para la película y les tocó eso. Estaban impactados", comentó.

Marimar también dice que este proyecto fue su incursión en géneros en los que nunca había trabajado, como la ciencia ficción, el terror y el terror mezclado con comedia romántica.

"No son géneros que a mí me gustan pero el planteamiento de la película me parecía interesante y además siempre me gusta hacer cosas distintas", detalló.

"El Ascensor" plantea los problemas de una pareja que, tras varios años juntos, discute una y otra vez, mientras intenta salir de un ascensor roto que hace las veces de "máquina del tiempo".