El extravagante regalo de cumpleaños que Paris Hilton le dio a su novio

BEVERLY HILLS, California.- Pareciera que a Paris Hilton le encanta sorprender a las personas que más quiere y esta vez lo hizo con su pareja sentimental Carter Reum, con quien lleva poco más de un año de relación y al que ha dicho que quiere para el padre de sus hijos.

Fue el pasado lunes cuando la actriz y DJ publicó en su cuenta de Instagram un video y fotografías del momento en que le dio un regalo sorpresa a Carter por su cumpleaños y lo quiso compartir con sus seguidores.

En el clip se puede ver cuando la pareja baja por las escaleras y Paris le pide a su novio que se tape los ojos para que no vea lo que le tiene preparada, hasta que por fin logran bajar y la socialité lo coloca frente a una enorme pintura.

Al abrir los ojos y poder ver lo que era, Carter Reum descubrió que se trataba de un retrato de ambos, en el que posan dándose un beso, y por su expresión se puede descifrar que le encantó, sobre todo por lo real que se ve la pintura, que hasta parece fotografía.

El empresario bromeó un poco y dijo que ahora falta encontrarle un lugar para poner a obra de arte de semejante tamaño para que pueda lucir.

Mientras tanto, Paris escribió unas palabras dedicadas a su pareja en el pie de foto del video.

Iluminas mi mundo, eres mi todo y me haces la chica más feliz del mundo todos los días. Me encanta la forma en que consigues arrancarme una sonrisa y tus besos mágicos son increíbles. Eres increíblemente especial para mí y me pasaré el resto de mi vida asegurándome de demostrártelo a diario”, expresó.