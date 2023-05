El director de una escuela de música comunitaria en Guadalajara es Alejandro Fernández

Alejandro Fernández llegó al Hogar Cabañas de Guadalajara con gran parte de su familia para servir como maestro de ceremonias en la inauguración de las Escuelas Comunitarias de Música: Música para la Paz.

En el evento al que asistió el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el intérprete de temas como “Caballero” y “Si tú supieras”, visualizó un proyecto altruista que tenía en pendiente con su fundación y con el que busca apoyar a niños, niñas y adolescentes jaliscienses a través de la música.

Hace aproximadamente año y medio que me hicieron la invitación […] a este proyecto y que prácticamente si Dios me dio este don (de la música), no tengo con qué agradecerle, nada más que contribuyendo con la sociedad, para poder hacer de nuestra ciudad una ciudad mejor, y una mejor calidad de vida, y poder ver a estas niñas y a estos niños y transfórmales la vida”, expresó “El Potrillo”.