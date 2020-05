El cantante Brian Anthony Howe ha fallecido

ESTADOS UNIDOS.- Brian Anthony Howe, integrante de ‘Bad Company’, falleció el pasado miércoles por un paro cardiaco en su casa de Florida.

Según información de TMZ, el cantante falleció, posiblemente, de camino al hospital. Tenía problemas cardíacos.

La carrera del vocalista comenzó cuando trabajó en el álbum "Penetrator" de 1984 de Ted Nugent. Howe reemplazó a Paul Rodgers como vocalista principal de Bad Company. Howe, quien también era compositor, manejó la mayor parte de la escritura del álbum, "Holy Water", en 1990 ... llegó al top 40 y alcanzó el estatus de platino. Fue el álbum más exitoso para el grupo, ayudado por la exitosa canción "If You Needed Somebody".

El último álbum del grupo para Howe fue en 1992, "Here Comes Trouble". El álbum se convirtió en oro con un éxito entre los 40 mejores, "How About That". Howe dejó el grupo en 1994.

Howe pasó a tener una carrera en solitario, pero nunca alcanzó el nivel de Bad Company.