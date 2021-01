El cáncer me hizo más fuerte ante la pandemia: Rebecca Jones

Rebecca Jones ha enfrentado la pandemia del Covid-19 con las herramientas que le dejó haber luchado, hace unos años, contra un cáncer al que ganó batalla. La actriz dijo a EL UNIVERSAL que definitivamente, ese periodo le dejó muchas enseñanzas.

"Yo vengo de haber presentado una enfermedad muy fuerte, entonces hice cambios (de vida) desde hace tiempo, y de hecho este encierro tampoco me pegó tan fuerte por lo mismo, porque yo venía de haber luchado contra algo muy fuerte, que me hizo necesariamente cambiar hábitos en mi vida, no cambié por la pandemia, simplemente seguí haciendo lo que yo hago, como pensar positivamente, de alguna manera meditar, no siempre me siento a hacerlo, pero cocino, tengo la mente siempre en el presente y para mí eso es la medicina más poderosa que puede haber".

Rebecca es parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa, "Te acuerdas de mí", producción de Carmen Armendáriz protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina. En la telenovela, Rebecca será Antonia Solís, la madre de Vera Solís (Fátima), una madre muy amorosa y unida a su hija. Será una participación especial de 12 capítulos.

"Yo creo que es una relación que va más allá de madre e hija, es como de amigas muy cercanas, yo siento que hay la confianza de una amiga".

La invitación a grabar esta participación fue algo positivo para Rebecca, pues había estado en cuarentena.

"Estuve trabajando a media pandemia, no me lo esperaba y además nos fuimos a grabar a locaciones muy padres como Guanajuato y Huatulco, yo estaba muy feliz de que me hubiera tocado trabajar", señaló.

Mientras que el teatro todavía no puede reactivarse, actrices como ella seguirán buscando alternativas para seguir desarrollando su trabajo, pero siempre con las medidas de seguridad necesarias, y quedándose en casa cuando no tengan a qué salir.

"Yo no digo que esté mal que la gente salga a ganarse la vida, pero si nada más salen a reventarse pues….", indicó.

"Te acuerdas de mí" se estrenará el próximo 18 de enero a las 21:30 por Las Estrellas y entra en lugar de "Imperio de mentiras".

Es la versión de una historia turca.

"Yo hice una versión turca hace unos años en Telemundo, 'Pasión prohibida', y me llamó muchísimo la atención la estructura dramática, era muy parecido a lo que hacía Televisa, a los grandes clásicos, las novelas de Ernesto Alonso, de Valentín Pimstein que fueron grandes éxitos".