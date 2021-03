El beso entre Cuauhtémoc Blanco Jr. y Rolando Garza genera especulaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Beso entre Cuauhtémoc Blanco Jr. y Rolando Garza genera especulaciones, tras la victoria de su compañera Adriana, en la final de "MasterChef 2021", los ex participantes se reunieron y dieron mucho de qué hablar con un efusivo beso que compartieron en redes sociales.

Rolando fue quien compartió en Instagram una foto besando en la mejilla al hijo del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, generando gran revuelo en la red social.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Solo porque es hijo de Cua sino dudo mucho que respetes a la comunidad LGBT"; "Se ven super bien juntos"; "Ya decía que el sombrerito era nomás pa despistarla. Jajajaja no es cierto, mi Rolo".

Así que en "Ventaneando", cuestionaron a los implicados si había algo más que una amistad.

En entrevista para "Ventaneando", Rolando confirmó: "Yo soy casado, ella vio la foto, sabe quién es mi hermano Cuauhtémoc".

Por su parte, Cuauhtémoc Jr. Dijo: "Nos llevamos muy bien, y somos hermanos, somos muy buenos amigos. Un beso en la mejilla es publicarlo, y ver que estamos contentos. Pero empiezan a hablar. Yo conozco a su esposa, todo bien".

"No pasa nada, no me molesta, no lo soy", dijo Rolando sobre las especulaciones de si es gay. Cuauhtémoc, por su lado, respondió: "Yo sé quien soy, quiero que la gente me conozca por quién soy y los comentarios no importan".