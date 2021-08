El batería de los Rolling Stones, Charlie Watts, murió a los 80 años

LONDRES.-Charlie Watts, batería de la banda Rolling Stones, ha muerto a los 80 años, informó este martes Bernard Doherty, agente del músico.



El legendario miembro de los "Stones" se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en EU.

FOTO DE ARCHIVO-El batería Charlie Watts actúa durante el espectáculo de inicio de la gira "No Filter" de los Rolling Stones en el Soldier Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos. 21 de junio. REUTERS/Daniel Acker

Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido pacíficamente en un hospital de Londres a primera hora de la mañana rodeado por su familia", dijo el portavoz.

"Charlie era un apreciado esposo, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Te puede interesar: Los Rolling Stones remasterizan ''Tatto you''

Los "Stones" tienen previsto reanudar su gira en EU en septiembre después de verse obligados a postergarla el año pasado por la pandemia del coronavirus.



A principios de agosto, el grupo comunicó que Steve Jordan sería el sustituto temporal de Watts en la gira estadounidense.

Watts tocó la batería en los 30 álbumes del grupo y en todas las giras, hasta que se retiró de los 13 conciertos del tour estadounidense "No Filter", cuyo inicio está previsto para septiembre, después de una intervención de emergencia.

El baterista nació en 1941

Watts nació en Londres en 1941 y comenzó a tocar la batería en clubes de la capital británica a inicios de la década de 1960, antes de unir fuerzas con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en el famoso grupo Rolling Stones en enero de 1963.

La banda, que al comienzo tuvo éxito interpretando covers en Gran Bretaña y Estados Unidos, alcanzó fama global con éxitos compuestos por Jagger y Richards como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud" y "Paint It, Black", y con el álbum "Aftermath".

Foto de archivo de los integrantes de los Rolling Stones Mick Jagger y Charlie Watts en una rueda de prensa en la Julliard School of Music en Nueva York May 10, 2005. REUTERS/Gary Hershorn/

Watts dejó el tono provocador que definió a la banda en las décadas de 1960 y 1970 a los otros miembros.

En el escenario, también le gustaba ceder la extravagancia a Jagger y a los demás, mientras él hacía su interpretación con una sensación de calmada capacidad.

Fuera de la banda, Watts encontraba tiempo para seguir tocando jazz con varios grupos.