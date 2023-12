El actor "Poncho" Herrera felicita a sus compañeros y amigos de RBD a través de las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El cierre de la gira "Soy Rebelde Tour" de RBD, que tuvo lugar el pasado 21 de diciembre en el Estadio Azteca, estuvo marcado por la emotividad y la ausencia de uno de sus miembros más queridos, Poncho Herrera. El actor, reconocido por su participación en la exitosa telenovela "Rebelde", decidió no unirse al elenco para la gira musical tras el final del melodrama.

A lo largo de la gira, los fanáticos mantenían la esperanza de ver a Poncho como invitado sorpresa en algún momento, especialmente en el concierto de despedida en el Estadio Azteca. A pesar de los rumores que circularon antes del evento, el actor no subió al escenario, dejando a los seguidores con la incertidumbre.

Durante el último concierto, la expectativa aumentó cuando la banda dio indicios de la posible participación de Poncho, pero solo fue la introducción para presentar un emotivo popurrí interpretado por los cinco integrantes que han permanecido juntos durante toda la gira.

Poncho Herrera, lejos de querer robar protagonismo, decidió expresar sus felicitaciones a RBD a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de emociones, publicó una foto del grupo abrazado en el escenario del Estadio Azteca con un mensaje que decía:

Qué felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas. ¡Enhorabuena por el cierre de la gira!", acompañado de un emoji de corazón formado con las manos.

A pesar de su ausencia en el escenario, la buena relación entre Poncho Herrera y sus excompañeros fue evidente, desmintiendo cualquier especulación sobre posibles tensiones. Pedro Damián, creador de "Rebelde" y del grupo RBD, sí estuvo presente en el cierre de la gira, siendo agradecido por la banda por haberlos reunido hace 20 años.

La gira "Soy Rebelde Tour" fue un rotundo éxito, con seis conciertos en el Foro Sol y uno en el Estadio Azteca, atrayendo a más de 390 mil personas y posicionándose como una de las más destacadas del 2023. Aunque la ausencia de Poncho Herrera fue notable, la conexión y el cariño entre los miembros de RBD, así como el mensaje afectuoso del actor, dejaron un cierre memorable para los fans de esta icónica agrupación.