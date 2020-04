El actor Dimitri Diatchenko ha fallecido, desmienten haya sido por COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- Dimitri Diatchenko, mejor conocido por su papel en "Chernobyl Diaries", ha fallecido.

Según información de TMZ, Dimitri fue encontrado muerto el miércoles en su casa en Daytona Beach, FL. El hermano del actor señaló que la muerte de Dimitri no estaba relacionada con el coronavirus.

La familia de Dimitri dio a conocer que no habían tenido noticias suyas en unos días, por lo que llamaron a la policía el miércoles para un chequeo de bienestar, y fue entonces cuando se descubrió su cuerpo. La familia cree que Dimitri murió el lunes por la noche o el martes por la mañana temprano.

Según las fuentes policiacas del portal, la oficina del forense tiene el cuerpo de Dimitri. La causa de la muerte está pendiente de la investigación del médico forense. La familia de Dimitri está sorprendida por su fallecimiento, porque dicen que estaba sano y en buena forma.

Dimitri es mejor conocido por interpretar a Uri en "Chernobyl Diaries", y sus otros créditos de actuación incluyen papeles en "Get Smart" e "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull". Tenía 52 años.