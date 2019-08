'El Rey León' se posiciona como la película animada más taquillera de la historia

ESTADOS UNIDOS.- La nueva versión de Disney de ‘El Rey León’ es ahora la película animada mejor valorada del estudio. Lanzado el 19 de julio, la nueva versión ya recaudó $1.3 mil millones de dólares en todo el mundo, alcanzando su último récord durante el fin de semana después de obtener $20 millones adicionales.

El Rey León ha desafiado la categorización de género fácil. No es una acción en vivo, ni se considera estrictamente animación, según el director Jon Favreau: "En realidad, tampoco es", dijo a SlashFilm en mayo. "Depende de qué estándar estés usando. Porque no hay animales reales y no hay cámaras reales y ni siquiera hay un rendimiento que se esté capturando que sean datos subyacentes que sean reales. Todo viene a través de las manos de los artistas".

Si bien la película puede no encajar perfectamente en la definición de cualquiera de los géneros, es muy lucrativa, uno de los mayores éxitos de Disney en un año en que el estudio ha visto múltiples películas alcanzar la marca de los mil millones de dólares.

Su producción acumulada de $ 1.3 mil millones coloca a la película por delante del anterior poseedor del récord animado Frozen, que ganó $ 1.276 mil millones. Quizás la próxima secuela de la princesa de hielo derribará al Rey León del trono una vez que llegue a los cines este noviembre.

De cualquier manera, esta es una buena noticia para el estudio, que recientemente registró una pérdida operativa de $ 170 millones en su tercer trimestre fiscal. La pérdida se atribuye a las películas de Fox adquiridas que tuvieron un rendimiento inferior en la taquilla, a saber, Dark Phoenix, la secuela de X-Men que decepcionó a los críticos y decepcionó a los fanáticos. La película, lanzada en junio, ha recaudado $ 252 millones en todo el mundo, contra un presupuesto reportado de $ 200 millones.

