El Rayo McQueen y Mate regresan a la carretera

Tijuana BC.- “Cars on the Road”: el regreso de Rayo McQueen y Mate, llega el 8 de septiembre a Disney Plus.

No es una película, es la serie de estos famosos autos que arrancarán sus motores para invadir las carreteras de la imaginación de sus espectadores.

En esta historia se buscará a la hermana de Mate, cuenta con nueve episodios, en los cuales se podrán ver personajes originales de las anteriores películas.