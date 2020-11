El "Quetzal" de Mane de la Parra vuela de "¿Quién es la máscara?"

Quetzal dio su último vuelo la noche de este domingo dentro de "¿Quién es la máscara?" para revelar que dentro del disfraz y las plumas estaba el rostro de Mane de la Parra.

Frente a los jueces Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita, Consuelo Duval y el invitado del día, el Escorpión Dorado, así como el conductor Omar Chaparro, Mane, el perdedor de la noche, compartió por qué a lo largo de las semanas que estuvo en el show se enfocó en compartir un mensaje hacia la comunidad LGTB.

"Siempre que hago un proyecto hay que hacerlo por alguna razón. A pesar de no ser miembro de la comunidad LGBT lo que sí soy es activista de ella, yo quería que esto fuera un mensaje de amor, de paz, de solidaridad, de inclusión", dijo al quitarse la máscara.

"Creo que necesitamos dejar de estar juzgando quién está detrás y empezar a ver en dónde está nuestro corazón", señaló.

En su última participación dentro del programa, De la Parra cantó "El triste", tema que se volvió famoso en voz de José José.

Estas presentaciones innovadoras y llenas de ritmo con Quetzal nos encantan �� #QuetzalEs#FueraMáscara

¿#QuiénEsLaMáscara?



Sigue la transmisión EN VIVO a través de https://t.co/CUaa7fHFEz pic.twitter.com/eqB7nigtEy — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) November 23, 2020

"Dejemos los prejuicios, el mundo nos ha dado la lección de que lo más importante es amarnos y respetarnos y le quiero decir a la comunidad que todo mi respeto, toda mi solidaridad, porque siempre voy a defender el amor sea como sea", señaló el cantante y actor.

"Por eso me importaba que este personaje tuviera un mensaje de amor y poder divertirme con él y jugar".

Los duelos de la noche

Este domingo el invitado especial fue el Escorpión Dorado, quien en esta temporada del programa estaba detrás del disfraz de Cerbero.

El primer duelo fue entre Unicornio y Elefante, donde la primera botarga interpretó el tema de Miley Cyrus "Wrecking ball" arriba de una bola que se columpiaba por el escenario. Para los jueces las apuestas apuntaron esta semana entre Loreto Peralta, Daniela Magún, Frida Sofía y Mariana Garza.

Elefante llenó el escenario de alegría cantando "Happy", llevándose el voto del público y salvándose una semana más. En esta ocasión los jueces se inclinaron por Lidia Ávila, Angélica Vale, Mónica Huarte y Amandititita, entre los posibles rostros detrás del disfraz.

Con Elefante a salvo llegó el segundo duelo doble entre Quetzal -que cantó "El triste"- y Disco Ball -que interpretó "Rain on me"-. Y es que si alguien deslumbró a todos con su presentación esa fue Disco Ball al demostrar que lo suyo no sólo es el canto sino el baile, dejando así en zona de riesgo a Quetzal.

Cada semana nos emocionamos más con la impresionante forma de bailar de Disco Ball ��#DiscoBallEs#FueraMáscara

¿#QuiénEsLaMáscara?



Sigue la transmisión EN VIVO a través de https://t.co/CUaa7fHFEz pic.twitter.com/jKmiHcZSVV — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) November 23, 2020

"Es una bailarina espectacular", comentó Yuri emocionada mientras que las apuestas están entre Gissele Kuri, María León, Kika Edgar y Melissa Robles.

El último duelo fue entre Mapache al cantar "Inevitable", Polar con "Nunca es suficiente" y Zombie "Andas en mi cabeza", siendo este último el salvado.

Ya en los últimos minutos del show fue Carlos Rivera quien tomó el micrófono para salvar a Mapache, mientras que el Escorpión rescató a Unicornio, dejando así a Quetzal fuera de la competencia.