“El Potrillo” reveló por accidente el nombre de su nieta

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se supiera que Camila Fernández y su esposo Francisco Barba serían papás después de su boda, el 1 de agosto de 2020, Alejandro Fernández expresó su emoción en redes tras la noticia, pero en una de sus últimas entrevistas cometió una indiscreción y reveló el nombre de su nieta.

A principios de febrero, la hija del “Potrillo” dio la noticia en sus redes sociales que sería mamá, a siete meses de haber celebrado su boda en Guadalajara, Jalisco, por lo que de inmediato su padre, Alejandro Fernández, expresó su sentir ante la situación.

“Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano”, reza parte del mensaje que escribió el cantante en sus redes.



El nombre de su nieta

Pero hace pocos días, el intérprete de “Me Dediqué a Perderte” otorgó una entrevista a Joaquín López-Dóriga, quien lo cuestionó en cómo se sentía en esta nueva etapa de su vida como abuelo y reiteró que se encontraba emocionado, aunque cometió una indiscreción.

Detalló que estaba muy emocionado porque conocería a su nieta por ultrasonido y la familia estaba muy emocionada porque se llamaría Cayetana, lo que causó revuelo entre los seguidores del cantante, ya que al parecer lo padres no lo querían decir todavía.

Pero de igual manera, los fans les enviaron bendiciones para los felices padres y el orgulloso abuelo.