El Día Mundial de Belinda se celebra este 10 de enero: la cantante demuestra su entusiasmo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy, 10 de enero, fans de todo el mundo celebran el Día Mundial de Belinda , una festividad dedicada a honrar a la talentosa cantante y actriz mexicana, reconocida como "La Princesa del Pop Latino". Desde su establecimiento en 2011, esta celebración destaca la destacada trayectoria artística de Belinda y su innegable talento.

La elección de esta fecha especial se remonta al 10 de enero del año 2000, marcando el estreno en televisión de la exitosa telenovela infantil Amigos X Siempre . En este programa, Belinda cautivó al público con su papel protagónico como Ana Capistrán, consolidando su presencia en el mundo del entretenimiento.

En una entrevista matutina en el programa Hoy de Televisa, Belinda expresó esta mañana la importancia que tiene este día para ella. Agradeció calurosamente a todos sus fieles seguidores que la han apoyado a lo largo de los años.

"Mis fans para mí son lo más importante de mi vida, mi carrera. Además de mi familia, mis fans me dan las fuerzas, las ganas, la motivación para seguir en esta carrera, seguir haciendo música, seguir siendo yo. Son los que me levantan cada vez que me caigo. Gracias a todos mis Belifans y gracias por este 10 de enero igual que todos los años desde hace muchos, nos unimos más para celebrar nuestro día, porque no es el día de Belinda, es el día de todos los belifans", expresó la cantante.