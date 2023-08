'El Costeño' opina sobre el éxito de Wendy Guevara"

CIUDAD DE MÉXICO.-El reciente triunfo de Wendy Guevara en el aclamado reality "La casa de los famosos México" ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, el humorista Javier Carranza, conocido popularmente como "El Costeño", no comparte la euforia y, a pesar de sus buenos deseos para ella, ha expresado su crítica hacia el fenómeno de las personalidades que alcanzan la fama a través de las redes sociales.

"La gente es quien la apoyó, yo particularmente no soy fan, lo que pasa es que ahora estamos viviendo una época en la que aparecen y hacen 20 mil tarugadas en las redes, esperando a que les pegue una y les pega, se van al cielo, pero no hay cómo sostenerlo", señaló.

En sus declaraciones, Carranza hizo referencia a casos como el de "Lady Wuu" y otros similares, señalando lo efímero de su fama y subrayando su preocupación por la falta de profundidad detrás de estas apariciones mediáticas. El comediante compartió sus pensamientos con los medios, ofreciendo una perspectiva crítica sobre este fenómeno de fama instantánea.

"No te puedes pasar toda una hora diciendo 'muchas cosas wuu', 'muchas cosas wuu', eso no da para tanto", expresó el actor, quien forma parte del elenco fijo de la segunda temporada del programa "Tal para cual", que se transmite los domingos por el canal Las Estrellas.

Dirigiendo su atención nuevamente a Guevara, Carranza expresó su deseo de que su éxito no sea pasajero. Le instó a prepararse y buscar orientación para ofrecer más contenido de calidad a su audiencia. En su opinión, tanto ella como el público merecen este esfuerzo adicional.

En cuanto a su propia participación en un reality show similar al recién concluido en Televisa, Carranza dejó en claro que no tiene ningún interés en ello. Además, defendió la personalidad franca de su colega Bárbara Torres, quien a menudo mostró una actitud desafiante y compleja.

"La gente tiene alguna expectativa, una idea y se les olvida que somos humanos, no podemos estar 24 horas haciendo comedia, también nos neurotizamos, no somos infalibles, somos humanos y la gente quiere grabar todo el tiempo como Excelsa, pues no, quieren a José Eduardo Rico haciendo chistes, pues no, somos humanos y vulnerables y eso a veces la gente no lo perdona” explicó.