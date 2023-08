“El Burro” Van Rankin manda contundente mensaje a Luis Miguel para que busque a sus hijos

Ciudad de México.- Jorge “Burro” Van Rankin quien fue uno de los mejores amigos de Luis Miguel a finales de la década de los 80´s manifestó su descontento con las personas que han especulado sobre su apariencia física y el uso de “dobles” para sus conciertos.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, habló sobre los rumores que rodean el regreso del artista a los escenarios

Le ha ido muy bien y no está enfermo de nada… “¿Dobles de qué?... (risa) y no está enfermo de nada. Esta mujer (Paloma) que yo sepa, por lo que he oído, no por él, sino por otras personas es que lo metieron en una dieta y en un rollo que le ha ido muy bien. Creo que ya no toma, ahí lo ves y está extraordinariamente bien por como lo vi en Argentina, porque antes estaba abortagadón, lo vi bien”.

Expresó Van Rankin sobre el aspecto físico de su amigo.

Dejó entrever que pese a lo bien que luce su amigo, no está del todo de acuerdo con esa relación.

“Le cayó muy bien el noviazgo con la adorada Paloma, la ex de su compadre. A mí se me hace desagradable, creo que no está padre, pero pregúntenle a él”, dijo “El Burro”.

Para aclarar los motivos por los que no ve con buenos ojos las acciones de Luis Miguel en el terreno personal, Van Rankin subrayó: “Olvida, pero no perdona, si él vivió esa infancia, lo que tiene que hacer es cortar de tajo cómo vivió esa infancia que tan mal le fue”.

Finalmente, Jorge aprovechó las cámaras de los reporteros para enviarle un contundente mensaje a Luis Miguel. “Ve a tus hijos, diles que los amas, bésalos, y no a los de la mujer”, manifestó el artista haciendo alusión a las imágenes donde se ve al intérprete junto a las descendientes de Paloma Cuevas.