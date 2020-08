''El Burro'' Van Rankin asegura que la productora de 'Hoy' lo obligaba a ponerse botox

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de días el Jorge ‘’El Burro’’ Van Rankin mantuvo una charla por videollamada para el canal de YouTube ‘’Fernanda Talks Home’’ en donde el famoso dio ciertos detalles que ponen al descubierto a la productora de ‘Hoy’, Magda Rodríguez.

Al inicio de la grabación se puede ver a Fernanda pidiéndole al ‘’Burro’’ que se centre y muestre su rostro ante la cámara, pues se veía más un cuadro que tenía al fondo que él.

‘’Céntrate porque vemos más la sonrisa del de atrás que la tuya. Burro, estás bien guapo. 57 años y con esa forma de cara, ese bigote, esos hoyitos qué cosa… esas cejas tan de locura, ojos pispiretos, esas patillas, esa frente arrugada prende”, le comentó.

‘’No… porque aplicamos el botox de repente ahí en el programa”, confesó el ahora ex conductor de ‘Hoy’.

Fernanda Familiar le cuestiona, en tono de sorpresa, que si se había aplicado botox, a lo que Jorge respondió que lo obligó a hacerlo la productora Magda Rodríguez en vivo, pese a que él le dijo que no le interesaba.

‘’La neta me he puesto como tres veces… pero en el programa en vivo con la cámara aquí (señala a su rostro) porque me la pone la productora y yo le digo: ‘¿Para qué? A mí no me interesa eso Magda…’”, aclaró Van rankin.

“Te dejaron súper tieso”, le dice Fernanda, a lo que ‘El Burro’ lanza un sutil ataque a Juan José ‘Pepillo’ Origel, y contestó: “No… ese es Origel, yo estoy bien”.

Cabe señalar que el famoso se despidió recientemente del programa ‘Hoy’ debido a que comenzara grabaciones de la nueva temporada de su exitosa serie de Televisa ‘40 y 20’.